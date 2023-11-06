Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyetinin ardından Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Fenerbahçe galibiyeti sonrası verilen iznin ardından Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. İdman çift kale maç ile tamamlandı.

Trabzonspor, deplasmanda aldığı Fenerbahçe galibiyeti sonrası verilen 1 günlük iznin ardından Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00'de yapılan idmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da ilk 30 dakikası basına açık olarak yapılacak idmanla sürdürecek.