Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçının Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Fatih Karagümrük Maçının Hazırlıklarına Başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 7'inci haftasında oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı ve çift kale maç oynadı.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 7'inci haftasında oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Gaziantep FK maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından 5'e 2 ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından 23 Eylül Salı günü hazırlıklarına devam edecek.

