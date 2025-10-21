Haberler

Trabzonspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü oynayacağı Eyüpspor maçı için hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı. Antrenman ısınma çalışmaları ve dar alan oyunu ile tamamlandı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Cumartesi günü sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması yapıldı. Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyunuyla sona erdi.

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor
