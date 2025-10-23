Trabzonspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında oynayacağı ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını bugün saat 15.00'da basın mensuplarına da açık olarak gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Topla oyun çalışması gerçekleştiren bordo-mavili oyuncular çift kale maçı ile antrenmanı tamamladı. Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan, bordo-mavili takımda Tony Nwakaeme, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ederken, Taha Emre İnce'nin sağ diz kıkırdak doku hasarı sebebiyle İstanbul'da özel bir hastanede atroskopik cerrahi operasyon geçirdiği ifade edildi. Genç oyuncu Salih Malkoçoğlu da sağ uyluğundaki sorun nedeniyle fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.