Trabzonspor, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 önde kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 5. dakikada Pina'nın ortasında Ozan Tufan'ın kafa golüyle öne geçen bordo-mavililer, soyunma odasına avantajlı gitti.
Stat: Papara Park
Hakemler: Gürcan Hasova, Bilal Gölen, Murat Temel
Trabzonspor : Onana, Pina, Savic, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Saviola, Onuachu
Eyüpspor : Emre Bilgin, Costa, Yiğit Demir, Jules, Anıl Yaşar, Mete Kaan Demir, Hamza Akman, Taşkın İlter, Raux Yao, Sadia, Abdullahi
Gol: Dk. 5 Ozan Tufan ( Trabzonspor )
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada Pina'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada, Ozan Tufan kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0
10. dakikada Saviolo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Salah'ın vuruşunda, kaleci Emre Bilgin topu son anda uzaklaştırdı.
17. dakikada Fabinho'nun topuk pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Muçi'nin şutunda, kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Onuachu, topu kafayla kaleye gönderdi. Önce kaleci ardından savunma topu uzaklaştırdı.
31. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Emre topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.