Süper Lig'e verilen milli arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Berat Özdemir, sezon sonuna kadar Trabzonspor forması giyecek.

Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemir'i kiralık olarak yeniden kadrosuna kattı.

Süper Lig'e verilen milli arada transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski futbolcusu Berat Özdemir'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 2021-22 sezonunda şampiyon kadroda yer alan ve sezon sonu 2 milyon 500 bin dolar bonservisle El İttifak'a transfer olan Berat Özdemir, sezon sonuna kadar bordo-mavili formayı giyecek. İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen 25 yaşındaki ön libero, Trabzonspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Berat Özdemir transferi için kulübü El İttifak'a bir bedel ödenmezken, futbolcuya 33 milyon TL, menajerine de yüzde 5 ücret ödenecek.