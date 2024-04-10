Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular dinamik ısınma, 5'e 2 ve dar alan oyun çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.