Trabzonspor Efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı'nın Mezarını Ziyaret Etti

Trabzonspor'da daha önce forma giymiş bazı futbolcular, merhum teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti. Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası'na katılacak bazı eski futbolcular, Özyazıcı'nın Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında bir araya geldi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı ziyarette oyuncular, Özyazıcı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Trabzonspor'da daha önce forma giymiş bazı futbolcular, merhum teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı'nın mezarını ziyaret etti.

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası"na katılacak bazı eski futbolcular, Özyazıcı'nın Sülüklü Mezarlığı'ndaki kabri başında bir araya geldi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı ziyarette oyuncular, Özyazıcı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Başkan Genç, ziyarete katılanlara teşekkür ederek, "Hocamıza tekrar Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Bordo-mavili takımın eski oyuncularından Hami Mandıralı, Özyazıcı ile anılarını anlatarak, "Nur içinde yatsın, çok güzel bir insandı. Çok güzel de evlatlar yetiştirdi, o da kıymetli bir şey." ifadesini kullandı.

Mehmet Yıldırım ise Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, turnuvadan dolayı Genç'e teşekkür etti.

"Onun oğlu olarak gurur duyuyorum"

Özyazıcı'nın oğlu Can Özyazıcı, AA muhabirine, turnuva kapsamında Trabzon'a gelen futbolcuların babasının kabrini ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhuriyet'in 100. yılı gibi önemli bir günde turnuvayı düzenlenen Genç'e ve futbolculara teşekkür eden Özyazıcı, "Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'u ve Trabzon'u Türkiye'ye tanıtan, 2. ligden 1. lige çıkışı ve diğer başarılarının hepsinde imzası olan bir insan. Ben de onun oğlu olarak gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" kapsamında ilk maç bu akşam 19.00'da, final maçı ise yarın 20.20'de Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılacak.