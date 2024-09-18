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Trabzonspor Efsane Başkanı Mustafa Şamil Ekinci Son Yolculuğuna Uğurlandı

Trabzonspor Efsane Başkanı Mustafa Şamil Ekinci Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Trabzonspor tarihinde önemli bir yer edinen efsane başkanlardan Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı

Serhan TÜRK/İSTANBUL, - TRABZONSPOR tarihinde önemli bir yeri olan efsane başkanlardan Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı.

83 yaşında hayatını kaybeden, başkanlığı döneminde 5 yılda 4 lig şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçen M. Şamil Ekinci'nin cenaze namazı İstanbul Levent'te yer alan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılındı ve sonrasında Zincirlikuyu mezarlığında aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, TBMM Bayındırlık, İmar ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Trabzonspor Eski Başkanları Sadri Şener, Faruk Özak, Ahmet Ağaoğlu, Mustafa Günaydın, Nuri Albayrak, Muharrem Usta ve taraftarlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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