Trabzonspor, Dinamo Tiflis ile Berabere Kaldı

Trabzonspor, Dinamo Tiflis ile Berabere Kaldı
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının son antrenman maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin tek golünü penaltıdan Muhammed Cham attı.

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, antrenman maçında Gürcistan temsilcisi Dinamo Tiflis ile karşı karşıya geldi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında konuk ekip Dinamo Tiflis golü bulan taraf olurken, Trabzonspor ikinci yarıda skoru eşitledi. Bordo-mavili takımın golünü penaltıdan Muhammed Cham kaydetti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bu karşılaşmayla birlikte kamp öncesi son provasını gerçekleştirmiş oldu.

Bordo-mavililer, iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'da sezonun ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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