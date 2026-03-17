Trabzonspor, deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile deplasmanda mücadele edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır, yönetecek.

Ligde 57 puanla 3. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Sezonda deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.

Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28. haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
