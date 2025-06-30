Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ın maaşına dev zam
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Trabzonspor, Fenerbahçe'ye transfer olmayan milli kaleci Uğurcan Çakır'ın yıllık ücretini 60 milyon TL'den 116 milyon TL'ye çıkarttı.

Süper Lig devi Trabzonspor, Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen milli kalecisi Uğurcan Çakır ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

MAAŞI 116 MİLYON TL'YE ÇIKACAK

Trabzonspor, Uğurcan Çakır ile yapacağı yeni sözleşmede Uğurcan Çakır'ın maaşında zam yapma kararı aldı. Bordo-mavililer, yılda 60 milyon lira kazanan 28 yaşındaki kalecinin maaşını 116 milyon TL'ye [yaklaşık 2.5 milyon euro] çıkaracak. Böylece tecrübeli kalecinin maaşında yüzde 93'lük bir artış gerçekleşecek. Öte yandan yıllık ücreti 2.5 milyon Euro seviyesine yükselecek olan Uğurcan, takımın en çok para kazanan ismi Stefan Savic'i de yakalamış olacak.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyen Uğurcan, kalesinde 52 görürken, 18 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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