Trabzonspor'dan transfer bombardımanı! 4 KAP bildirimi geldi

Trabzonspor transfer dönemine damga vuracak bir harekete imza attı. Karadeniz ekibi; Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamalar şöyle;

"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ve Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır"

AVCI MÜJDELEMİŞTİ

Abdullah Avcı 13 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada: "Duruyor gibiyiz ama çalışmıyor değiliz. Transfer gerçekleşmedi. Bakarsın bir, iki günde bunlar gerçekleşir." ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor bu açıklamadan 3 gün sonra 4 transfer birden açıkladı.