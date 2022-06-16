Trabzonspor'dan transfer bombardımanı! 4 KAP bildirimi geldi - Haberler

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Trabzonspor'dan transfer bombardımanı! 4 KAP bildirimi geldi

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Trabzonspor, transferde büyük bir atak yaptı. Bordo mavililer 4 transferi aynı anda KAP'a bildirdi. Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Styrger Larsen ve Denswill Trabzonspor'da.

Trabzonspor transfer dönemine damga vuracak bir harekete imza attı. Karadeniz ekibi; Denswil, Jens Stryger Larsen, Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamalar şöyle;

"Kasımpaşa A.Ş.'nin profesyonel futbolcuları Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil ve Jens Stryger Larsen'in Kulübümüze transferleri konusunda görüşmelere başlanmıştır"

Trabzonspor'dan transfer bombardımanı! 4 KAP bildirimi geldi

AVCI MÜJDELEMİŞTİ

Abdullah Avcı 13 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada: "Duruyor gibiyiz ama çalışmıyor değiliz. Transfer gerçekleşmedi. Bakarsın bir, iki günde bunlar gerçekleşir." ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor bu açıklamadan 3 gün sonra 4 transfer birden açıkladı.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

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