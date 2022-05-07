Trabzonspor'dan TFF'ye sürpriz başvuru! Altay maçı Şanlıurfa'da oynanabilir

Geçen hafta Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar karşılaşmanın ardından sahaya girerek şampiyonluğu kutlamıştı. Yaşananlardan sonra Akyazı'nın zemini büyük hasar alırken, bordo-mavililer TFF'ye sürpriz bir başvuruda bulundu.

ALTAY MAÇI ŞANLIURFA'DA OYNANABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre, Trabzonspor , Akyazı'da zeminin ağır hasarlı olması nedeniyle Altay maçını 14 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynamak için TFF'ye resmi başvurusunu yaptı. Trabzonspor'un bu girişimde bulunmasının nedeni olarak ise 'Bize her yer Trabzon' mesajını vermek istemesi olduğu aktarıldı.

KUPA TÖRENİ AKYAZI'DA OLACAK

Gelen bilgilere göre Şampiyon Trabzonspor'un kupa töreni, TFF'nin onaylaması halinde Şanlıurfa'daki maçın ertesi günü, pazar akşamı Akyazı'da olacak.

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