Haberler

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ören, takım otobüsüne taşlı saldırıyı kınadı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Samsunspor ile oynanan maç öncesinde takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınadı ve yetkili kurumları gerekli adımları atmaya çağırdı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan bordo-mavili ekibin takım otobüsüne maç öncesi yapılan taşlı saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını bildirdi.

Ören, yaptığı yazılı açıklamada, Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsüne gerçekleştirilen taşlı saldırının artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.

Bunun sporun ruhunu hedef alan açık bir şiddet eylemine dönüştüğünü ve bu çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını aktaran Ören, "Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da yaşanan bu tür olaylar futbolun dostluk, centilmenlik ve birleştirici gücüne açıkça aykırıdır. Spor alanlarını ve sporcuları hedef alan bu anlayış, yalnızca kulüplere değil, Türk futbolunun ortak değerlerine zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Ören, şunları kaydetti:

"Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili tüm kurumları bu saldırılarla ilgili gerekli adımları ivedilikle atmaya ve sorumlular hakkında gereğini yapmaya davet ediyoruz. Özelde Trabzonspor'a, genelde ise Türk futboluna yönelmiş bu saldırılar sporun barışçıl kimliğini zedelemekte, toplumsal vicdanı yaralamaktadır. Trabzonspor Kulübü olarak şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu ve sporun evrensel değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ederiz. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek caydırıcı cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

7 kişi tutuklandı! Aralarında tüm Türkiye'nin tanıdığı fenomen de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor

Mide bulandıran sapkınlık büyüyor! Liste genişledi, kimler yok ki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

Emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun

"Küme düşer" denilen takımı derbi canavarı yaptı! Önüne geleni yeniyor
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Emine Erdoğan, Ürdün Kraliçesi Rania ile bir araya geldi

Kraliçeyi, Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı