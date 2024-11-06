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Trabzonspor'dan Nwakaeme Açıklaması: Yaralanma Tespit Edildi

Trabzonspor'dan Nwakaeme Açıklaması: Yaralanma Tespit Edildi
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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası sol kasığında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

TRABZONSPOR, Anthony Nwakaeme'nin sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Bordo-mavili takımın Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden Anthony Nwakaeme'nin yapılan kontrollerine ilişkin Trabzonspor Sağlık Kurulu bir açıklama yaptı. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Anthony Nwakaeme'nin sağlık durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maç sonrasında sol kasığında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol kasık kas tendon bileşkesinde yaralanma olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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