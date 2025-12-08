Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Haberler

Süper Lig'de zirve yarışının kızıştığı dönemde Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can için Bordo-Mavililerin harekete geçeceği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin milli futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği ve bu transfer için yönetime rapor sunduğu belirtildi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da transfere sıcak baktığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi temasların başlatılmasının planlandığı ifade ediliyor.

Süper Lig'de zirve yarışının kızıştığı dönemde Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için önemli bir hamleye hazırlanıyor. Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için Bordo-Mavililerin harekete geçeceği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin milli futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği ve bu transfer için yönetime rapor sunduğu belirtildi.

BAŞKAN DOĞAN'DAN OLUMLU SİNYAL

Trabzonspor cephesinde bu talep karşılık buldu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da transfere sıcak baktığı ve kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi temasların başlatılmasının planlandığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'de planlamada yer almayan İrfan Can Kahveci'nin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye olumlu yaklaştığı kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK FORMÜLÜ

Karadeniz ekibi, İrfan Can Kahveci'yi satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Bordo-Mavililer, hem orta sahada hem de kanat bölgesinde kaliteyi artırmak ve şampiyonluk yarışında daha güçlü bir kadro oluşturmak amacıyla bu transferi kritik bir hamle olarak değerlendiriyor.

TEKKE İRFAN CAN'I TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Teknik direktör Fatih Tekke, İrfan Can'ın oyun zekâsı, deneyimi ve çok yönlü yapısıyla Trabzonspor'a önemli katkı sağlayacağı görüşünde. Bu nedenle yönetimin transfer için tüm imkânları zorlamaya hazır olduğu belirtiliyor.

GÖRÜŞMELER HIZLANACAK

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte temasların hız kazanması ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin netlik kazanması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi, büyük anlaşmanın tamamlanması için çalışma yürütüyor.

