Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek galibiyet aldı. Futbolcu Christ Oulai, galibiyeti vefat eden Orhan hocaya armağan etti ve hazırlık sürecinde duygu dolu bir hafta geçirdiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Trabzonspor'un futbolcusu Christ Oulai, galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oulai, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bu hak edilmiş bir galibiyetti diyebilirim. Gerçekten iyi çalıştık hocamız bize iyi taktikler verdi. Bizde bunun karşılığında çok iyi çalışmıştık. Bu galibiyeti vefat eden Orhan hocamıza armağan etmek istiyorum. Buradan ailesine başsağlığı dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hazırlık sürecinde zor bir hafta geçirdiklerini aktaran Oulai, şunları kaydetti:

"Bizim için hazırlık süreci zor bir haftaydı. Duygu dolu bir haftaydı, herkes çok üzgündü. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğini biliyorduk. Çünkü bu galibiyeti kazanarak ona armağan ederek o da huzur içinde yatabilsin diye elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyorduk ve onu da yaptık."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
Trump "İran'ı mağlup" ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Ameliyat sırasında kavga çıktı, neşterler çekildi
Fenerbahçe için büyük iddia
Fenerbahçe'den Tedesco kararı
Başkan adayı olacak mı? Sadettin Saran'dan çok konuşulacak sözler

Bu karara sevinen de var sevinmeyen de
Hem seçim tarihini hem de adaylarını açıkladı
Abisi Real Madrid maçındaydı! Transfer mi oluyor?