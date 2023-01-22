Trabzonspor'dan gol şov! İstanbul ekibi bozguna uğradı
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Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Trabzonspor, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazandı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer maçı farklı skorla kazandı. 20. haftada şimdiye dek oynanan maçlarda en farklı galibiyet Trabzonspor'dan geldi.
İlk yarıda baskılı oynayan Trabzonspor adına perdeyi Yusuf Yazıcı açtı. Hafta içinde kupa maçında 2 gol atan Yusuf, lige golle döndü. İlk yarıyı Trabzonspor 1-0 üstün kapattı.
İkinci yarı golle açıldı. Marc Bartra 48'de skoru 2-0'a getirdi. 51'de Bakasetas sahneye çıktı, fark 3'e yükseldi. 64'te gol sırasını Trezeguet aldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor maçtan 4-0'la galip ayrıldı.
9 Ocak'ta Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın istifası gündeme gelmişti. Bordo-Mavililer ligde Başakşehir'i 1-0, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek kötü skorun şokunu üstünden attı.