Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Türkiye Kupası'ndaki derbide farklı galibiyet

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi. Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Bordo-Mavililer, gövde gösterisi yaptı.