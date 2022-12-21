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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Türkiye Kupası'ndaki derbide farklı galibiyet

Spor Haberleri

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Türkiye Kupası'ndaki derbide farklı galibiyet

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi. Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Bordo-Mavililer, gövde gösterisi yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye mesaj! Türkiye Kupası'ndaki derbide farklı galibiyet

NACİ ÜNÜVAR FIRTINASI

Bordo-Mavililer'de 10. dakikada perdeyi Umut Bozok açtı. 28'de Naci Ünüvar sahneye çıktı. Naci, 79'da bir gol daha atarak derbiyi 3-0'a getirdi. Bordo-Mavililer maçı 3-0 kazandı.

DEV MAÇ ÖNCESİ MORAL

Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Bordo-Mavililer, etkili oyunuyla taraftarı mest etti. Trabzonspor ezeli rakibine de "Hazırım" mesajı verdi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Trabzonspor Samsunspor Spor Haberler

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