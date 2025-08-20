Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile 5 yıllık imza

Süper Lig devi Trabzonspor, orta saha transferinde mutlu sona resmen ulaştı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor, Fransız ekibi Bastia'dan 19 yaşındaki orta saha futbolcusu Christ Inao Oulai'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavililer, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un bu transfer için ödediği bonservis bedeli belli oldu. Karadeniz ekibi, Bastia'ya 5.5 milyon euro bonservis ve sonraki satışta kardan %20 pay verecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 24 maça çıkan Christ Inao Oulai, bu maçlarda 1 gol sevinci yaşadı.