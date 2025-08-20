Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile 5 yıllık imza

Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai ile 5 yıllık imza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Bastia'dan 19 yaşındaki futbolcu Christ Inao Oulai'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavililer, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig devi Trabzonspor, orta saha transferinde mutlu sona resmen ulaştı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Trabzonspor, Fransız ekibi Bastia'dan 19 yaşındaki orta saha futbolcusu Christ Inao Oulai'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavililer, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Christ Inao Oulai'nin, kulübümüze kesin transferi konusunda SC Bastia ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un bu transfer için ödediği bonservis bedeli belli oldu. Karadeniz ekibi, Bastia'ya 5.5 milyon euro bonservis ve sonraki satışta kardan %20 pay verecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 24 maça çıkan Christ Inao Oulai, bu maçlarda 1 gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız daha

Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'dan bir yıldız transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç hakkında karar çıktı

Türk futbolunda bahis skandalı! Şut çekilmeyen maç için karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.