Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Fenerbahçeli Oğuz Aydın'dan sonra Galatasaray'ın yıldızı için de harekete geçti.

İLK TEKLİF GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trabzonspor, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı. Bordo-mavililerin 25 yaşındaki futbolcu için temasa geçtiği Galatasaray'a ilk teklifini yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bu teklife henüz cevap vermedi.

GALATASARAY'DAN AHMED KUTUCU AÇIKLAMASI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euro'ya ancak verebiliriz." demişti. Ayrıca, Okan Buruk da RAMS Başakşehir maçı sonrası açıklama yaparak Ahmed'in takımda kalacağını ifade etmişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı ve 1 asist yaptı.