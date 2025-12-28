Haberler

Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Ahmed Kutucu'ya da göz dikti. Bordo-mavililer, 25 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a ilk teklifini yaptı.

  • Trabzonspor, Galatasaray'da forma şansı bulamayan milli oyuncu Ahmed Kutucu için Galatasaray'a ilk teklifini yaptı.
  • Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Ahmed Kutucu'nun 6 milyon euro'ya ancak verilebileceğini belirtti.
  • Ahmed Kutucu, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıktı, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Fenerbahçeli Oğuz Aydın'dan sonra Galatasaray'ın yıldızı için de harekete geçti.

İLK TEKLİF GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trabzonspor, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu Ahmed Kutucu'yu gündemine aldı. Bordo-mavililerin 25 yaşındaki futbolcu için temasa geçtiği Galatasaray'a ilk teklifini yaptığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bu teklife henüz cevap vermedi.

Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

GALATASARAY'DAN AHMED KUTUCU AÇIKLAMASI

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu'nun son dönem performansından mutluyuz. Onu aldığımız rakam belli. Çok sayıda teklif geliyor ama 6 milyon euro'ya ancak verebiliriz." demişti. Ayrıca, Okan Buruk da RAMS Başakşehir maçı sonrası açıklama yaparak Ahmed'in takımda kalacağını ifade etmişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 8 maça çıkan deneyimli oyuncu, bu maçlarda 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak

Mezarlıklarda yeni dönem! İsteyenler dua bile okutabilecek
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı