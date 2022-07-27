Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Yunus Mallı, Kasımpaşa'ya imza attı
Trabzonspor'da uzun süredir kadroda kendine yer bulmakta zorlanan Yunus Mallı ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Mallı'nın sözleşmesinin feshedildiği ve futbolcuya 10 taksit halinde 7 milyon lira tazminat ödeneceği belirtildi. Milli futbolcu, bordo-mavili ekipten ayrılmasının ardından Kasımpaşa'ya imza attı.
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı'nın sözleşmesi feshedildi.
TAZMİNATI 10 TAKSİTTE ÖDENECEK
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Yunus Mallı arasındaki 01.02.2021 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya, 7.000.000.-TL tutarındaki fesih tazminatı 10 (On) taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
YUNUS MALLI, KASIMPAŞA'DA
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya imza atan Yunus Mallı için, İstanbul ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni transferimiz Yunus Mallı, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Muhammed Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." ifadelerine yer verdi.