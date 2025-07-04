Trabzonspor'da Yeni Transfer Paul Onuachu İdmanda!

Trabzonspor'da Yeni Transfer Paul Onuachu İdmanda!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşam antrenmanını tamamlayarak Southampton'dan transfer ettiği Paul Onuachu'yu takımda gördü. Antrenman, teknik ısınmanın ardından yapılan pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti.

Trabzonspor, akşam antrenmanını tamamlarken, yeni transfer Paul Onuachu da idmanda yerini aldı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 17.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor'un Southampton'dan 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Paul Onuachu da antrenmanda yer aldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş

Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu

Meclis karıştı! 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.