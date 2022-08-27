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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi! Galatasaray maçında oynamayabilir

Spor Haberleri

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi! Galatasaray maçında oynamayabilir

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi ağrıları geçmeyen Uğurcan Çakır, dev karşılaşmada forma giyemeyebilir. Bordo-mavililerde teknik heyetin milli kalecinin oynamaması durumuna karşılık 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'yi hazırladığı ifade edildi.

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor.

UĞURCAN ÇAKIR'IN BEL AĞRILARI GEÇMEDİ

61Saat'in haberine göre, bel ağrıları yaşadığı için 2 haftadır maçlara iğneyle çıkan Uğurcan Çakır'ın ağrılarının geçmediği ve Galatasaray maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Bordo-mavililerde teknik heyetin Uğurcan Çakır'ın oynamama ihtimaline karşın 2. kaleci Muhammet Taha Tepe'yi Galatasaray maçına hazırladığı belirtildi.

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