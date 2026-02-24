Haberler

Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli'nin Sağlık Durumu Açıklandı

Trabzonspor'un futbolcusu Tim Jabol Folcarelli'nin Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlandığı ve yapılan muayene sonucunda sol ayak bileğinde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

TRABZONSPOR'da Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor'da Süper Lig'in 23'üncü haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 83'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuna ilişkin sağlık kurulu açıklamada bulundu. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini belirterek "Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23'üncü haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
