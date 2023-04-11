Teknik direktörsüz kalan Trabzonspor gaza bastı! Andrea Pirlo'ya sürpriz teklif

Hoca arayışı devam eden Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo ile görüşmelere başladı.

Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Trabzonspor, teknik direktör konusunu hızlı bir şekilde çözmek istiyor. Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeler askıya alındı. Yalçın, önümüzdeki sezon görev yapmak istiyor.

BILIC'LE GÖRÜŞÜLDÜ

Bordo-Mavililer, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat antrenör Slaven Bilic'le de temas kurdu. Bu görüşmeden de net bir sonuç alınamadı. İbre bir anda Andrea Pirlo'ya döndü.

BAŞARIYA AÇ HOCA İSTENİYOR

Bordo-Mavili yönetim, hem genç hem tecrübe seviyesi yüksek, başarıya aç bir hocaya takımı emanet etmek istiyor. Son olarak Andrea Pirlo ismi gündeme geldi.

TEMAS KURULDU

Trabzonspor'a yakınlığıyla bilinen 61 Saat'in haberine göre Başkan Süleyman Hurma'dan izin alınarak Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ile görüşme yapıldı. İtalyan hocadan cevap bekleniyor. Pirlo ihtimali şu anda diğer adaylara göre daha kuvvetli duruyor.