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Teknik direktörsüz kalan Trabzonspor gaza bastı! Andrea Pirlo'ya sürpriz teklif

Spor Haberleri

Hoca arayışı devam eden Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ün İtalyan hocası Andrea Pirlo ile görüşmelere başladı.

Pazar günü Beşiktaş'la karşılaşacak olan Trabzonspor, teknik direktör konusunu hızlı bir şekilde çözmek istiyor. Sergen Yalçın'la yapılan görüşmeler askıya alındı. Yalçın, önümüzdeki sezon görev yapmak istiyor.

Bordo-Mavililer, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Hırvat antrenör Slaven Bilic'le de temas kurdu. Bu görüşmeden de net bir sonuç alınamadı. İbre bir anda Andrea Pirlo'ya döndü.

Trabzonspor'da sıcak saatler! Andrea Pirlo ile masaya oturuldu

Bordo-Mavili yönetim, hem genç hem tecrübe seviyesi yüksek, başarıya aç bir hocaya takımı emanet etmek istiyor. Son olarak Andrea Pirlo ismi gündeme geldi.

Trabzonspor'a yakınlığıyla bilinen 61 Saat'in haberine göre Başkan Süleyman Hurma'dan izin alınarak Karagümrük'ün hocası Andrea Pirlo ile görüşme yapıldı. İtalyan hocadan cevap bekleniyor. Pirlo ihtimali şu anda diğer adaylara göre daha kuvvetli duruyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Andrea Pirlo Trabzonspor Spor Haberler

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