Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti

Süper Lig devi Trabzonspor'da Atletico Madridli futbolcu Saul Niguez'in transferi tamamlanmıştı ancak son anda pürüz çıktı.

UÇAĞA BİNMEDİ, TRANSFER İPTAL

Trabzonspor Kulübü, ailevi sebepleri gerekçe göstererek uçağa binmeyen ve transfer kararından vazgeçtiğini bildiren Saul Niguez'in transferinin iptal olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Saul Niguez, son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur." denildi.

SAUL NIGUEZ'DEN AÇIKLAMA

İspanyol futbolcu Saul Niguez, transferinin iptal olmasının ardından bir açıklama yaptı. Deneyimli oyuncu, yaptığı paylaşımda, "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yapmıştı.