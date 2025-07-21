Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti

Trabzonspor'da Saul Niguez transferi iptal! Uçağa binmekten son anda vazgeçti
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Trabzonspor, ailevi sebepleri gerekçe göstererek uçağa binmeyen ve kararından vazgeçtiğini bildiren Saul Niguez'in transferinin iptal olduğunu açıkladı.

Süper Lig devi Trabzonspor'da Atletico Madridli futbolcu Saul Niguez'in transferi tamamlanmıştı ancak son anda pürüz çıktı.

UÇAĞA BİNMEDİ, TRANSFER İPTAL

Trabzonspor Kulübü, ailevi sebepleri gerekçe göstererek uçağa binmeyen ve transfer kararından vazgeçtiğini bildiren Saul Niguez'in transferinin iptal olduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Saul Niguez, son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur." denildi.

SAUL NIGUEZ'DEN AÇIKLAMA

İspanyol futbolcu Saul Niguez, transferinin iptal olmasının ardından bir açıklama yaptı. Deneyimli oyuncu, yaptığı paylaşımda, "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yapmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSpartakus:

zaren sezon sonunu goremeyecekti

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Doğru karar almış

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Haber YorumlarıMurat Doğan:

hayatnın. en iyi kararını vermişsin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

tüh be çok yazık oldu ne çok üzüldüm ne çok üzüldüm bilemezsiniz zaten bütün derdimiz bu angut ne zaman gelip bize şeref verecek onu düşünmekti o gelince çarşı pazar market her şey ucuzlayacak bütün dertlerimiz sona erecekti hakketen Türk milleti çok büyük fırsat kaçırdı çok yazık oldu şimdi ne yapacağız mahvolduk

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Haber YorumlarıAras Aras:

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor demiş Başkan Öcalan giydiği lacostun hakını ödüyor

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