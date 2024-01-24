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Trabzonspor'da Şampiyon Kadro Dağılıyor

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Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadro dağılıyor. Bakasetas'ın ardından Abdülkadir Ömür'ün ayrılığı da gündemde. Şampiyon kadroda sadece 5 isim kaldı.

Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadro dağlıyor. Bordo-mavililerde Bakasetas'ın ardından Abdülkadir Ömür'ün ayrılığı de gündemde.

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 2021-2022 sezonunda 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Bu şampiyonluğun ardından bordo-mavililerde duraklama dönemine girildi. Şampiyonluk sezonunun ardından bordo-mavililerde yaşanan sıkıntılı günler nedeniyle yönetim ve teknik heyet değişimlerine kadro değişimleri de eklendi. Son olarak şampiyon kadronun önemli isimlerinden Yunan futbolcu Bakasetas ayrılığı yaşanırken, takımdan ayrı çalışan Abdülkadir Ömür de takımdan ayrılabilir.

Şampiyon kadro dağılıyor

Süper Kupa ve şampiyonluk sevincinin yaşandığı sezona önemli katkıda bulunan Hamsik, Cornelius, Edgar Ie, Nwakaeme, Djaniny, Siopis, Dorukhan Toköz, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Peres, Vİtor Hugo ve Bakasetas takımdan ayrıldı. Kupalar kaldıran kadrodan ise sadece 5 isim kaldı. Uğurcan Çakır, Denswil, Visca ve Hüseyin Türkmen'in yanı ayrılığı gündemde olan Abdülkadir Ömür kadroda yer alırken, Berat Özdemir ise kiralık olarak kadroda yer alıyor.

Şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda sonra önemli bir oyuncu değişimi yaşayan bordo-mavililer, kadro istikrarını ise sağlayamadı. Son 1.5 sezonda 30'a yakın oyuncu transferi gerçekleştiren Karadeniz ekibi yeni kadro planlamasına gidecek.

Yeni kadro planlaması

Trabzonspor, yurt içinde yapacağı transferleri ise takas yöntemiyle çözümlemeye çalışacak. Özellikle Türkiye'de ilgilendiği yerli ve yabancı oyuncularla ilgili olarak çalışmalarını yürüten bordo-mavililer, bu transferlerde kadrosunda düşünmediği oyuncuları değerlendirmeye alacak.

Ara transfer dönemi devam ederken Trabzonspor da çalışmalarını sürdürüyor. Önceliğini merkez orta sahaya veren bordo-mavililer; stoper, forvet ve savunmanın sağına ve soluna da takviye planlaması yapıyor. Bu dönemde nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Karadeniz ekibi, geniş çaplı transfer çalışmalarını sezon sonunda yapacak. Pepe, Onauchu, Benkovic, Mehmet Can Aydın ve Berat gibi oyuncuları kiralık olarak kadrosunda bulunduran Trabzonspor, sezon sonu bu oyuncuların durumuna göre de hareket edecek.

Kadro kalitesini daha da arttırmayı hedefleyen Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz dönemlerdeki kalabalık oyuncu grubunun aksine ihtiyaca yönelik transferler yapmaya büyük özen gösterecek. Abdullah Avcı'nın titizlik gösterdiği konuların başında ise gelecek sezonun iskelet kadrosunu oluşturmak var. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdülkadir Ömür Trabzonspor Futbol Spor Güncel Haberler

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