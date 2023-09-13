Trabzonspor'da kulüp tüzüğü değişiyor

Trabzonspor Kulübü Derneği, 7405 Sayılı ' Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu' hükümlerine uyarlanması zorunluluğu nedeniyle mevcut tüzüğünü değiştirmek üzere 27 Eylül'de Olağanüstü Genel Kurul düzenleyecek. 26 Ekim tarihine kadar uyarlanması zorunlu olan tüzük değişikliği öncesinde tüzük komisyonu ve spor basını istişare toplantısı yaptı. Trabzonspor'un davetiyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya spor muhabirleri katıldı. Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz, Denetim Kurulu ve Tüzük Komisyonu Başkanı Mahmut Ören ile Trabzonspor Hukuk Direktörü Celal Çobanoğlu, yeni tüzükle değiştirilen maddelere ilişkin soruları yanıtladı.

TAVSİYELER DİKKATE ALINDI

Gazetecilerin önerilerini dinleyip merak edilen konuları yanıtlayan Tüzük Komisyonu Başkanı Mahmut Ören, maddelerde değişiklik yapılabilecek hususları not aldı. Gazetecilerin dikkat çektiği noktalardan biri olan, kulüp şirketleri ve kulübün "Devredilebilir" olduğu ifadesi, ortak bir kararla taslak tüzükten çıkarıldı. Gazeteciler, Arşiv ve Müze Kurulu'nun kaldırılması, yabancı uyruklu üyelikler, üye giriş ücreti ve aidatlarındaki fiyat artışı, genç üyeliklerin kaldırılması gibi pek çok madde üzerinde fikirlerini sundu. Toplantı sonrası komisyon üyeleri ve basın mensupları hatıra fotoğrafı çektirdi.

"SUNİ GÜNDEM YARATILIYOR"

Trabzonspor tüzük komisyonunun toplantısına katılan gazetecilerden Kamil Anahar, "Önemli iki maddeye itiraz geldi. Bir tanesi yabancı uyrukluların üye olması, diğeri ise kulübün devredilmesi veya devralınması. Bu konuda Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören gerekli cevabı verdi. Bunların ikisi de bana göre suni gündem yapılan bir şey. Trabzonspor'un zararına olan herhangi bir tüzük maddesi yok. 27'sinde belki bu söylediğim iki madde için tartışma açılır ama görüşüme göre Trabzonspor Genel Kurulu'nda tüzük maddeleri geçirilir" dedi. Genel kurulda topyekün oylama yapılması konusunun belirsiz olduğunu belirten Anahar, "O da benim kafamdaki soru işaretlerinden birisi ama divan kurulu başkanının usul olarak yöneteceği genel kurulda alınacak bir karar olarak düşünüyorum" diye konuştu.

"ORTAK KONU KULÜPLERİN SATILMASI MADDESİ OLDU"

Toplantıda kulüplerin satışının önünü açan maddenin çok tartışıldığını söyleyen gazetecilerden Yunus Emre Sel de "Hepimizin kafasını kurcalayan bazı maddeler vardı. Bunlar üzerine herkes fikrini beyan etti. Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk ve Tüzük Komisyonu Başkanı Mahmut Ören de detaylarıyla birlikte açıklamaya çalıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sunduğu mecburi olduğu söylenen maddeler var, bir de tüzüğün modern hayata uygulanmasıyla beraber değiştirilmesi gereken maddeler var ama herkesin ortak konusu olan birinci madde Türk kulüplerinin yabancılara veya başka şahıslara satılıp satılmayacağının önünün açılmasıydı. Bununla ilgili, spor kulüpleri ve derneklerin ayrılmasıyla ilgili bir kanun da çıkarıldı. Bu, kulüpler tarafından da önümüzdeki günlerde uygulamaya konulacak. Bunu buradaki toplantıda net şekilde gördük. Biraz süreç olacak ama bunun önü açılıyor" dedi.

"GENÇ ÜYELER GENÇ TARAFTAR OLACAK"

Yeni tüzükte değişen diğer maddeleri değerlendiren Sel, "Genç üye konusuna biraz takıldım. Genç üyeler kaldırılıyor yeni duruma göre ama Trabzonspor bunun önlemini aldı. Genç üye değil genç taraftar olarak değiştirdi. Trabzonspor bu konuda karşı hamle yaptı. Kültürünü devam ettirebilmek adına bu önemli. Birçok kişi yeni doğan bebeğini doğduğu gün genç üye altında kulübe üye yapıyordu. Bu şimdi Genç taraftar olarak devam ettirilecek. Bence bu çok önemliydi. Arşiv ve Müze Kurulu'nun artık profesyonel bir yapıya dönecek olması da değerli. İstişare Kurulu bence önemliydi ancak bakanlık böyle bir şeyin mümkün olamayacağını, üst kurulların belli olduğunu söyledi. Bu da değiştirilen enteresan maddelerden bir tanesiydi. Ayrıca bağlayıcılık konusunda yeni kanunla birlikte yöneticilere ekstra sorumluluk yüklendiğini gördük" ifadelerini kullandı.