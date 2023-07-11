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Trabzonspor'da genç oyuncuların saçları sıfıra vuruldu

Spor Haberleri

Trabzonspor kampına altyapıdan katılan genç oyuncuların saçları Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından kesildi. Takımın kaldığı otelde gelenek haline getirilen altyapıdan A takıma çıkan futbolcuların saçları, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın da izlediği eğlenceli bir şekilde sıfıra vuruldu.

- Trabzonspor'da genç oyuncuların saçları sıfıra vuruldu

TRABZON - Trabzonspor kampına altyapıdan katılan genç oyuncuların saçları Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından kesildi.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor. Gerçekleştirilen Slovenya kampında altyapıdan birçok futbolcu, A takımla birlikte çalışmalara katıldı. Takımın kaldığı otelde gelenek haline getirilen altyapıdan A takıma çıkan futbolcuların saçları, Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından sıfıra vuruldu. Teknik Direktör Nenad Bjelica da o anları takip ederken, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Türkmen Eren Elmalı Trabzonspor Spor Haberler

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