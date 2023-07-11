Trabzonspor kampına altyapıdan katılan genç oyuncuların saçları Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından kesildi. Takımın kaldığı otelde gelenek haline getirilen altyapıdan A takıma çıkan futbolcuların saçları, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın da izlediği eğlenceli bir şekilde sıfıra vuruldu.

- Trabzonspor'da genç oyuncuların saçları sıfıra vuruldu

TRABZON - Trabzonspor kampına altyapıdan katılan genç oyuncuların saçları Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından kesildi.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor. Gerçekleştirilen Slovenya kampında altyapıdan birçok futbolcu, A takımla birlikte çalışmalara katıldı. Takımın kaldığı otelde gelenek haline getirilen altyapıdan A takıma çıkan futbolcuların saçları, Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından sıfıra vuruldu. Teknik Direktör Nenad Bjelica da o anları takip ederken, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.