Trabzonspor'da genç oyuncuların saçları sıfıra vuruldu
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Trabzonspor kampına altyapıdan katılan genç oyuncuların saçları Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından kesildi. Takımın kaldığı otelde gelenek haline getirilen altyapıdan A takıma çıkan futbolcuların saçları, Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın da izlediği eğlenceli bir şekilde sıfıra vuruldu.
- Trabzonspor'da genç oyuncuların saçları sıfıra vuruldu
TRABZON - Trabzonspor kampına altyapıdan katılan genç oyuncuların saçları Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından kesildi.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor. Gerçekleştirilen Slovenya kampında altyapıdan birçok futbolcu, A takımla birlikte çalışmalara katıldı. Takımın kaldığı otelde gelenek haline getirilen altyapıdan A takıma çıkan futbolcuların saçları, Kaptan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı tarafından sıfıra vuruldu. Teknik Direktör Nenad Bjelica da o anları takip ederken, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.