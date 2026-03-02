Trabzonspor'da Folcarelli'den sonra bir sakatlık daha
Trabzonspor'a Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlığının ardından bir kötü haber daha geldi. Bordo-mavililer, Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem olduğunu açıkladı.
- Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandı.
- Nwaiwu'nun sakatlığı, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük maçında meydana geldi.
- Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.
Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlığıyla sarsılan Trabzonspor'a deneyimli orta saha oyuncusundan sonra bir kötü haber daha geldi.
NWAIWU'NUN İÇ KAS GRUBUNDA KANAMA VE ÖDEM
Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını duyurdu.
TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinde Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.