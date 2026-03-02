Trabzonspor'da Folcarelli'den sonra bir sakatlık daha

Tim Jabol-Folcarelli'nin sakatlığıyla sarsılan Trabzonspor'a deneyimli orta saha oyuncusundan sonra bir kötü haber daha geldi.

NWAIWU'NUN İÇ KAS GRUBUNDA KANAMA VE ÖDEM

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptandığını duyurdu.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinde Chibuike Nwaiwu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.