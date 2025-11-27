Haberler

Trabzonspor'da Fatih Tekke Dönemi: En İyi Puan Ortalaması

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 13 hafta sonunda Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde en iyi puan ortalamasını elde etti. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1,95 puan ortalamasına ulaşan Tekke, takımın en başarılı teknik direktörü oldu.

Trendyol Süper Lig'de 13 hafta sonunda 28 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor'da kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde en iyi puan ortalamasını yakalayan teknik direktör Fatih Tekke oldu.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından Şenol Güneş'in görevden ayrılmasıyla takımın başına getirilen Fatih Tekke ile 24 lig karşılaşmasına çıktı.

İlk sezonunda 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet, bu sezon ise 13 müsabakada 8 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Tekke yönetiminde toplam 24 karşılaşmada 13 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Tekke, 1,95 puan ortalamasıyla Mart 2023'te göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

Abdullah Avcı, ikinci sırada

Trabzonspor ile 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Ertuğrul Doğan'ın başkanlığındaki ikinci döneminde 31 karşılaşmayla şu ana kadar en fazla maça çıkan teknik adam oldu.

Bordo-mavililer, Avcı'nın ikinci dönemindeki 31 karşılaşmada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1,80 puan ortalaması elde etti.

Güneş'in 5. dönemi kısa sürdü

Trabzonspor tarihinde önemli başarılar yaşayan Şenol Güneş'in başkan Ertuğrul Doğan'ın görevde bulunduğu 5. dönemi ise kısa sürdü.

Avcı'nın takımdan ayrılmasının ardından başlayan 5. Şenol Güneş dönemi, 188 gün sürdü. Karadeniz ekibi, bu dönemde çıktığı 23 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle 1,30 ortalamada kaldı.

Bjelica, tek yabancı antrenör

Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, Ertuğrul Doğan dönemindeki tek yabancı antrenör oldu.

Bordo-mavililer, Bjelica ile 16 lig karşılaşmasında 8'er galibiyet ve mağlubiyet alarak 1,50 puan ortalaması elde etti.

Trabzonspor'da en kısa sürede ise Orhan Ak görevde bulunurken 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşanarak 1,50 ortalamada kalındı.

Karadeniz ekibi, takımın başına iki kez geçici olarak getirilen dönemin futbolcu izleme komitesi direktörü İhsan Derelioğlu yönetimindeki toplam 3 maçta ise 2 beraberlik,1 mağlubiyetle 0,66 puan ortalaması tutturdu.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
