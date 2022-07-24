Trabzonspor'da Eren'den iyi, Hüseyin'den kötü haber

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da, dün oynanan Torino maçında sakatlanan Eren Elmalı bugün idmana çıktı. Kas yaralanması yaşayan Hüseyin Türkmen ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, yarın oynayacağı son hazırlık maçı olan Empoli karşılaşması öncesi çalışmalarına devam etti. Bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan sabah antrenmanında iki grup halinde çalıştı. İtalyan ekibi Torino ile oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dinamik ısınmayla başladıkları antrenmanı 5'e 2 çalışma, dar alan oyunları ve çift kale maç ile tamamladı.

Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci ve son hazırlık maçında yarın İtalya'nın Empoli takımı ile karşılaşacak. TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşma taraftara kapalı olacak.