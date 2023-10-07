Trabzonspor, peş peşe alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı. Bordo-mavililerde koltuğa ilk aday Abdullah Avcı.

Trabzonspor'da Bjelica ile yollar ayrılıyor! Koltuğa ilk aday Abdullah Avcı

Adana Demirspor deplasmanında alınan mağlubiyet sonrası Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yollar ayrılıyor. Bordo-mavililerin kısa süre içinde resmi kararı açıklaması beklenirken, Hırvat hocanın yerini alacak adaylar arasında Abdullah Avcı'nın ismi öne çıkıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE SON KARARI VERECEKLER

Sports Digitale'den Hasan Tüncel'in haberine göre, Trabzonspor'da yönetimin tamamı Bjelica ile yolların ayrılmasını istedi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın kısa süre içinde son kararını vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA AVCI SESLERİ

Bordo-mavililerde teknik direktörlük koltuğuna ilk aday ise Abdullah Avcı. Trabzonspor ile ilk döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Avcı, bordo-mavililer ile 116 maçta 1.93'lük puan ortalaması yakaladı.