Trabzonspor'da Aral Şimşir ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken, bordo-mavililerin yeni transferi Aral Şimşir de takımla birlikte ilk çalışmasına çıktı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan oyunla tamamlandı. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Aral Şimşir de takım arkadaşlarıyla birlikte ilk antrenmanına çıkarak yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Futbol okulu öğrencilerinden antrenmana ziyaret

Antrenman öncesinde Futbol Okulları'nda eğitim gören öğrenciler Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret etti. Genç futbolcular, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek antrenmanı yakından takip etme fırsatı buldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı