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STAT: Bulgarska Armiya

HAKEMLER: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Hicham Zakrani

CSKA SOFYA: Lapoukhov, Ouorou (Dk. 89 Ivanov), Almeida, Gbamin, Rodrigues, Martino, Ebong (Dk. 78 Eto'o), Jordao, Sensi (Dk. 90+4 Solet), Zwarts (Dk. 78 Pittas), Godoy

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal (Dk. 70 Fabinho), Mendy (Dk. 70 Ozan Tufan), Bouchouari (Dk. 70 Mustafa Eskihellaç), Salah, Saviolo (Dk. 90+5 Samet Akaydin), Onuachu

GOLLER: Dk. 32 Cabral (K.K) (CSKA Sofya) - Dk. 69 Salah, Dk. 90+3 Saviolo ( Trabzonspor )

SARI KARTLAR: Ouorou, Jordao, Sensi (CSKA Sofya) - Saviolo, Fabinho ( Trabzonspor )

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup etti. 32'nci dakikada Cabral'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen bordo-mavililer, ikinci yarıda 69'uncu dakikada Salah'ın kaydettiği golle eşitliği yakaladı. 90+3'üncü dakikada Saviolo'nun attığı golle maçı Trabzonspor geriden gelerek 2-1 kazandı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 9'a yükseldi.

32'nci dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan gelişe ev sahibi takımın atağında Sensi'nin ceza alanına çizgiden gönderdiği ve kaleci Onana'nın çeldiği top Cabral'ın ters vuruşuyla filelere gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

69'uncu dakikada Trabzonspor, eşitliği yakaladı. Mendy'den ceza sahası içine derinlemesine pası sonrası topu alan Salah hızla ilerleyip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90+3'üncü dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Salah'ın sağdan ortasına Saviolo, yerden vuruşla topu kaleci Lapoukhov'un solundan filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı