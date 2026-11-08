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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Pina 17. dakikada, Salah 34. dakikada fileleri havalandırdı ve Trabzonspor ilk yarıyı iki farkla önde kapattı.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor : Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek, Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang, Ruan, Arda Usluoğlu

Trabzonspor : Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Muçi, Salah, Saviola, Onuachu

Goller: Dk. 17 Pina, Dk. 34 Salah ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Corendon Alanyaspor- Trabzonspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

3. dakikada sol kanattan Salah'ın kullandığı köşe vuruşunda rakip defans arasında topa yükselen Nwaiwu'nun vuruşunda top direğin üstünden dışarı çıktı.

17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwaiwu'nun attığı uzun topta savunma arkasına sarkan Pina, ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 0-1

22. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Orta alanda topu kapan Muçi, savunma arkasına sarkan Salah'a topu gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Salah'ın vuruşunda kaleci Victor'un müdahalesinin ardından Alanyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

31. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında son çizgiye inen Hadergjonaj topu ceza sahasına ortaladı. Önce Arda Usluoğlu, sonra da Hwang altıpas içerisinde topa dokunamadı.

34. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Rakip yarı sahasında Muçi'nin ara pasında Onuachu, topu sağdan bindirme yapan Salah'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Mısırlı yıldız, topu ağlara gönderdi: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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