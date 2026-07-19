Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınma, 5'e 2 ve taktik maç yapıldı. Hazırlıklar yarın sürecek.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma çalışması yapıldı.
Bordo-mavililer, 5'e 2 çalışmasının ardından taktik ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler