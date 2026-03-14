Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Onuachu'nun kaydettiği golle maçın sonucunu belirledi.

Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil

Trabzonspor : Onana, Ozan Tufan (Dk. 74 Umut Nayir), Nwaiwu, Savic, Lovik (Dk. 46 Zubkov), Oulai, Folcarelli, Muçi (Dk. 90 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu), Augusto (Dk. 64 Pina), Onuachu

Çaykur Rizespor : Fofana, Taha Şahin (Dk. 85 Zeqiri), Samet Akaydın, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 85 Buljubasic), Papanikolaou, Olawoyin (Drk. 85 Emrecan Bulut), Awokoya Mebude (Dk. 64 Augusto), Mihaila, Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Pierrot)

Gol: Dk. 51 Onuachu ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 70 Papanikolaou, Dk. 81 Mihaila (Çaykur Rizespor )

51. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında soldan ceza alanı son çizgisine inen Muçi'nin havalandırdığı topu Zubkov, altıpas içindeki Onuachu'ya çıkardı. Bu futbolcu da ayağıyla dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

54. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada Zeqiri'nin ortasında, yakın durumda uygun durumdaki Pierrot'un etkisiz kafa vuruşunda kaleci Onana topa sahip oldu.

88. Zeqiri'nin pasında ceza alanı içinde Emrecan Bulut'un vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
