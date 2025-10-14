Haberler

Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştiriliyor.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından bugün 16.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım hazırlıklarına, yarın 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
