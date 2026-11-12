Trabzonspor, Canaan'ın sözleşmesini talimata aykırı davranış gerekçesiyle feshetti

Trabzonspor, Canaan'ın sözleşmesini talimata aykırı davranış gerekçesiyle feshettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzonspor, basketbolcusu Isaiah Canaan'ın sözleşmesini talimatlara aykırı davranışı gerekçesiyle tek taraflı ve haklı nedenle feshetti. Bordo-mavili kulübün açıklamasında, Canaan'ın sözleşmesinin kulüp tarafından bu gerekçeyle sona erdirildiği belirtildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da oyuncu Isaiah Canaan'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel basketbolcumuz Isaiah Canaan'ın sözleşmesi, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA