Trabzonspor Boks Takımı, Dilara Sak ile Anlaştı

Trabzonspor Boks Takımı, Türkiye Şampiyonu ve Gençler Dünya üçüncüsü milli sporcu Dilara Sak ile anlaşmaya vardı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, kulüp amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Semih Hekimoğlu katıldı.

İmza töreninde konuşan Hekimoğlu, "Dilara gibi hem ü???????lkemizi hem de şehrimizi başarıyla temsil eden bir sporcuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor olarak genç yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dilara'nın başarılarına burada yenilerini ekleyeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.