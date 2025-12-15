Trabzonspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar

3-3 biten ve büyük heyecana sahne olan Trabzonspor- Beşiktaş derbisinde oyunun durduğu bir anda Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Vaclav Cerny'nin top toplayıcı çocukla yaşadığı diyalog dikkat çekti. Mücadelenin temposunun düştüğü dakikalarda Cerny'nin saha kenarına yönelerek genç görevliyle maçı değerlendirdiği anlar kameralara yansıdı.

OYUNUN KRİTİĞİNİ YAPTI

Karşılaşma sırasında yaşanan bu ilginç görüntüde Cerny'nin, pozisyonlar ve oyun akışıyla ilgili kısa kısa yorumlar yaptığı, top toplayıcı çocuğun ise dikkatle dinlediği görüldü. Saha kenarındaki bu samimi anlar, tribünlerde ve ekran başındaki futbolseverlerin de gözünden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Vaclav Cerny'nin maç esnasında top toplayıcıyla yaptığı bu mini kritik, kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı. Bazı taraftarlar bu anları futbolcunun oyuna olan konsantrasyonu ve liderlik refleksi olarak yorumlarken, bazıları ise görüntüleri maçın en ilginç detaylarından biri olarak değerlendirdi.