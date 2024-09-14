Trabzonspor Beşiktaş Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen katılmadı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavileri süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanla bordo-mavililer, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. - TRABZON