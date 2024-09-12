Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bugün saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi. 7'ye 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenmanın son bölümünde yine dar alanda çift kale maç yapıldı.

Antrenmana Eyüpspor maçında sakatlanan Enis Destan ile kendisi için özel olarak hazırlanan program dahilinde fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Hüseyin Türkmen katılmadı. İlk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda toplu bir fotoğraf verildi.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.