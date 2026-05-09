Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Beşiktaş'ın penaltı golüne rağmen Trabzonspor, Zubkov ve Muçi'nin golleriyle maçı kazandı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Bersan Duran

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Olaitan, Orkun Kökçü, Cerny (Dk. 70 Jota Silva), Toure, Oh

Trabzonspor: Onana (Dk. 7 Ahmet Doğan Yıldırım), Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov (Dk. 90 Boran Başkan), Nwakaeme (Dk. 89 Onuralp Çakıroğlu), Muçi (Dk. 77 Onuachu), Umut Nayir

Goller: Dk. 14 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 15 Zubkov, Dk. 62 Muçi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Oh (Beşiktaş), Dk. 75 Muçi, Dk. 90+3 Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Soldan paslaşılarak kullanılan kornerde Orkun Kökçü'nün direkt kaleye gönderdiği topta kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, gole izin vermedi.

56. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz'ın yerden ortasında ceza sahası içinde Cerny'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

60. dakikada ceza sahası dışından Oulai'nin sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu direk dibinden kornere çeldi.

62. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un pasıyla ceza sahası sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Muçi, uzak köşeye yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

68. dakikada orta alanda Agbadou'dan topu kapan Umut Nayir, kaleci Ersin Destanoğlu'nu önde gördü. Oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

83. dakikada ceza sahası dışında Djalo'dan sıyrılan Zubkov'un yayın içinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak topu çeldi.

Trabzonspor, maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu Galatasaray maçında yok

Galatasaray maçında yok
Galatasaray, Dua Lipa'ya 4 şarkı için çuvalla para teklif etti

Süper Lig devi 4 şarkı için servet teklif etti
Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Köpeği demir sopayla döverek öldürdü

Bunu yapan insan evladı olamaz!
Emre Belözoğlu Galatasaray maçında yok

Galatasaray maçında yok
Evlenip boşanan kadın, erkeklere sitem etti: Herkese açık bir kapı değiliz

Türk erkeklerine tepki gösterdi: Herkese açık bir kapı değiliz
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu