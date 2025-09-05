Haberler

Trabzonspor, Benjamin Bouchouari ile 3+1 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari ile 3+1 yıllığına anlaşma gerçekleştirdi. Saint-Etienne ile yapılan anlaşma gereği, 4 milyon avroluk fesih bedeli üç taksit halinde ödenecek.

Trabzonspor Kulübü, Faslı futbolcu Benjamin Bouchouari ile 3+1 yıllığına anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Bouchouari'nin bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Saint-Etienne Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre Saint-Etienne Kulübüne, sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avronun 3 taksit halinde ödeneceği ifade edilerek, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, yüzde 15'i ödenecektir." denildi.

Açıklamada, futbolcu ile opsiyon hakkı Trabzonspor Kulübüne ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya her bir sezon için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde oyuncuya, 2028-2029 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Öte yandan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
