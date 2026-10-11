Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti

Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, evinde Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, ilk periyodu 25-16, devreyi 49-39 önde kapatarak 83-80'lik galibiyete ulaştı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, evinde Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, Bordo Bandırma'yı konuk etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-16 önde tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci periyotta 24 sayı üreterek devreyi 49-39 önde kapattı. Son periyoda 68-66 önde giren bordo-mavililer, parkeden de 83-80'lük skorla galip ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı