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Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti

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Trabzonspor, Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, evinde Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavililer, ilk periyodu 25-16, devreyi 49-39 önde kapatarak 83-80'lik galibiyete ulaştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, evinde Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Trabzonspor, Bordo Bandırma'yı konuk etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-16 önde tamamlayan Karadeniz ekibi, ikinci periyotta 24 sayı üreterek devreyi 49-39 önde kapattı. Son periyoda 68-66 önde giren bordo-mavililer, parkeden de 83-80'lük skorla galip ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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