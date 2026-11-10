Trabzonspor Basketbol, Sabah BC'ye 91-72 yenilince Selçuk Ernak'ın görevine son verdi

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Trabzonspor Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah BC karşısında alınan mağlubiyetin ardından Başantrenör Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Sabah BC karşısında 91-72'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonucun ardından bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verildiği duyuruldu. Trabzonspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı